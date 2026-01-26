Il club nerazzurro spera di riportare a Milano il croato, ma deve fare i conti con le resistenze del PSV. Henrique ha deluso

Gianni Pampinella Redattore 26 gennaio - 12:00

L'infortunio di Denzel Dumfries ha privato Chivu di un elemento fondamentale della rosa. L'assenza dell'olandese si è sentita e si sente soprattutto perché il suo sostituto, Luis Henrique, fin qui non ha brillato. Troppo 'scolastico' e poco intraprendente, il brasiliano non non convince, per questo l'Inter, dopo il no di Cancelo, sta corteggiando da settimane Ivan Perisic.

"Il brasiliano ha deluso al punto che richiamare in servizio in trentasettenne come Perisic appare una scelta sensata. Pagato 25 milioni la scorsa estate, Luis Henrique non sta dando le risposte sperate. Anzi. Il suo allenatore, Cristian Chivu, lo ha difeso a parole, ma la sostituzione dopo appena mezz’ora contro il Pisa ha parlato più di qualsiasi dichiarazione. Ma Chivu sa per primo che il ventiquattrenne brasiliano non è adatto al ruolo. Il lungo periodo di prova che gli ha concesso ha prodotto un verdetto chiaro. Cinque mesi di test hanno confermato un’inadeguatezza che oggi pesa nelle valutazioni del club", sottolinea Repubblica.

"Per riportare alla Pinetina Ivan Perisic, gli uomini mercato nerazzurri devono ora fare i conti con le resistenze del Psv Eindhoven, proprietario del suo cartellino. Il club olandese non intende liberare Perisic finché non avrà la certezza di essere fuori dai play-off di Champions League. Se Perišić dovesse davvero tornare all’Inter, quello di gennaio assumerebbe i contorni di un vero mercato di riparazione, nel senso proprio del termine. Il mercato della scorsa estate ha portato a Milano ottimi giocatori, come Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic".

"Ma anche giocatori di cui probabilmente non c’era reale necessità, che insieme sono costati 50 milioni, e che non hanno reso come previsto: oltre a Luis Henrique, anche Andy Diouf ha deluso. E il tempo stringe: se il ritorno del croato non dovesse concretizzarsi, il tempo per virare su altri profili potrebbe non bastare. Tra i nomi monitorati c’è anche Idrissa Touré, esterno destro tedesco del Pisa, che però sotto la pioggia fredda di San Siro non ha brillato. Perisic rappresenterebbe una certezza. Touré, invece, rischierebbe di essere l’ennesimo azzardo che il club non sembra più disposto a concedersi".

(Repubblica)