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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, le nuove cifre del contratto di Chivu: con il rinnovo passerà da 2 mln a…
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Sky – Inter, le nuove cifre del contratto di Chivu: con il rinnovo passerà da 2 mln a…
Il tecnico rumeno, dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia, prolungherà la sua intesa con il club nerazzurro
Il rinnovo del contratto di Cristian Chivu con l'Inter appare ormai una pura formalità. Il tecnico rumeno, dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia al primo anno sulla panchina della Prima Squadra nerazzurra, presto metterà nero su bianco sul prolungamento che lo legherà ulteriormente al club di viale della Liberazione.
Sky Sport fornisce alcuni dettagli sulle cifre della nuova intesa: l'allenatore interista passerà dagli attuali 2 milioni di euro a stagione a 3,2 più bonus fino al 2028, con opzione in favore del club fino al 2029.
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