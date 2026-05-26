"Nico Paz vuole restare a Como? Sì, vuole restare ma non è padrone del suo destino, ma magari la sua parola può contare. Ma come fai a dire di no al Real?! Ma magari dice: "Riprestatemi al Como un altro anno per farmi giocare la Champions con continuità. Di sicuro Nico Paz sta esprimendo un desiderio e il Como cercherà di accontentarlo, anche perché al Real Mourinho non ha ancora preso possesso ufficialmente della sua panchina e delle scelte".

"Mkhitaryan ha detto sì all'Inter: ha accettato di rimanere e chiuderà la carriera in nerazzurro. Il nodo era la sua volontà di continuare a giocare. La scelta era la sua. In queste ore ha detto che gioca e resta. Si troveranno per parlare degli aspetti economici, ma non sarà un problema, anche perché l'Inter in questi mesi aveva detto che dipendeva da Mkhitaryan. Ha deciso di continuità e si troverà certamente un accordo".