DT Udinese: “Solet? Valutiamo tutte le opportunità. Quando ci chiedono…”

Il Group Technical Director dell'Udinese ha parlato del mercato del club friulano e in particolare di Nicolò Zaniolo e Oumar Solet

Alessandro De Felice Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 17:16)

Gian Luca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, ha parlato del mercato del club friulano e in particolare di Nicolò Zaniolo e Oumar Solet, quest’ultimo obiettivo di mercato dell’Inter.

Proprio in riferimento a Solet, Nani ha detto a TMW: