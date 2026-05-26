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DT Udinese: “Solet? Valutiamo tutte le opportunità. Quando ci chiedono…”

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Il Group Technical Director dell'Udinese ha parlato del mercato del club friulano e in particolare di Nicolò Zaniolo e Oumar Solet
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Gian Luca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, ha parlato del mercato del club friulano e in particolare di Nicolò Zaniolo e Oumar Solet, quest’ultimo obiettivo di mercato dell’Inter.

DT Udinese: “Solet? Valutiamo tutte le opportunità. Quando ci chiedono…”- immagine 2
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Proprio in riferimento a Solet, Nani ha detto a TMW:

“Valutiamo tutte le opportunità di mercato. Tra le varie considerazioni si prende in esame da quanto tempo un calciatore è con noi, quanto e come ha performato e così via. Quando ci chiedono i nostri calciatori è la certificazione del buon lavoro fatto. Il problema sarebbe il contrario”.

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Poi ha aggiunto su Zaniolo:

“Quando hai il diritto di riscatto sei in una posizione di vantaggio. Il ragazzo vuole rimanere, sta bene con noi e viceversa. Ci sono tutti gli ingredienti affinché il matrimonio possa proseguire. Vorremmo ripartire dalla coppia Zaniolo-Davis”.

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