DT Udinese: “Solet? Valutiamo tutte le opportunità. Quando ci chiedono…”

Il Group Technical Director dell'Udinese ha parlato del mercato del club friulano e in particolare di Nicolò Zaniolo e Oumar Solet
Gian Luca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, ha parlato del mercato del club friulano e in particolare di Nicolò Zaniolo e Oumar Solet, quest’ultimo obiettivo di mercato dell’Inter.
Proprio in riferimento a Solet, Nani ha detto a TMW:
“Valutiamo tutte le opportunità di mercato. Tra le varie considerazioni si prende in esame da quanto tempo un calciatore è con noi, quanto e come ha performato e così via. Quando ci chiedono i nostri calciatori è la certificazione del buon lavoro fatto. Il problema sarebbe il contrario”.