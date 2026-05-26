Dopo aver centrato la Champions League, il Como lavora alla prossima stagione e il tema centrale è il futuro di Nico Paz

Andrea Della Sala Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 16:30)

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Dopo aver centrato la Champions League, il Como lavora alla prossima stagione e il tema centrale è il futuro di Nico Paz, sull'argentino c'è anche l'Inter sullo sfondo. Queste le ultime da Sky Sport:

L'intenzione di Nico Paz sarebbe quella di rimanere un altro anno a Como. Da Madrid trapela che Mourinho vorrebbe riprenderlo al Real, ma non è ancora arrivata una risposta definitiva. Il Como spera di potersi inserire e di tenerlo un altro anno. L'intenzione del Real non è stata ancora dichiarata ufficialmente.

"Ovviamente, però, la scelta finale toccherà al Real Madrid, che ancora non ha fatto sapere nulla. Come noto, l'argentino ha firmato un contratto fino al 2028 con il club biancoblù, ma i Blancos hanno inserito nella trattativa ben tre possibilità di recompra. Scaduta la prima a 8 milioni nel'estate 2025, ci sono ancora quelle da 9 milioni nel 2026 e per 10 nel 2027".

"La dirigenza del Como, ad ogni modo, sa che Mourinho - destinato al ritorno a Madrid - vorrebbe provare a riprenderlo già subito, anche se non ha ancora dato una risposta definitiva. La speranza, quindi, è quella che con le imminenti elezioni presidenziali del Real Madrid si allunghino i tempi, per riuscire poi a continuare insieme almeno per un altro anno il percorso con il classe 2004, autore di 12 gol e 6 assist nella Serie A 2025/2026", chiude Sky.