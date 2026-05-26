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Suwarso: “Nico Paz? Dipende dal Real, ne sapremo di più a giugno. E sul futuro di Fabregas…”
Intervistato da La Provincia di Como, il presidente del Como Suwarso ha parlato del grande traguardo raggiunto e anche del futuro di Nico Paz
Presidente, siamo in Champions.
Lo so bene. Un grande risultato.
Come la affronterete?
Sarà una sfida difficilissima che però rappresenta una opportunità. Dobbiamo alzare il livello. Da oggi lavoreremo per farci trovare pronti.
Avete fatto fuori Milan e Juve. Che effetto fa?—
Capisco bene il valore di questo risultato. Milan e Juve rappresentano la storia del calcio italiano. So che da domani lavoreranno per tornare a quel livello, mentre noi lavoreremo per poterci meritare di restare a quel livello. Non banale.
La Champions può cambiare il destino di Paz?—
Non lo so. Davvero. Bisognerebbe essere nella testa del Real, e noi non lo siamo. A giugno sapremo.
Si aspetta un’altra estate calda con Fabregas?—
Logico che alcuni club possano cercarlo, credo sia normale dopo una stagione del genere. Quello che è importante è che siamo in sintonia, che se c’è qualcuno che lo cerca, mi avverte subito come successo in passato. Il giorno che ci sarà un’incrinatura o un’ombra nel nostro rapporto, me ne accorgerei subito. E non sta succedendo.
Ce lo descrive in due parole, l’allenatore?—
Uno che sa dove vuole andare e che sa come arrivarci. Molto focalizzato.
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