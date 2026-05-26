Si aspetta un’altra estate calda con Fabregas?

Logico che alcuni club possano cercarlo, credo sia normale dopo una stagione del genere. Quello che è importante è che siamo in sintonia, che se c’è qualcuno che lo cerca, mi avverte subito come successo in passato. Il giorno che ci sarà un’incrinatura o un’ombra nel nostro rapporto, me ne accorgerei subito. E non sta succedendo.