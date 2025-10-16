FC Inter 1908
Due nomi su tutti in cima alla lista dei dirigenti dell'Inter per la difesa secondo FCIN1908.it: una novità e una 'conferma'
Due nomi su tutti in cima alla lista dei dirigenti dell'Inter per la difesa. Uno è rimasto, c'era già in estate: è quello di Oumar Solet, centrale classe 2000 dell'Udinese. L'altro invece è una novità.

Come appreso da FCIN1908.it, ad oggi i nomi più caldi per la difesa sono quelli di Muharemovic e Solet, ovviamente in attesa che quest’ultimo risolva le questioni extra campo che lo riguardano.

Tarik Muharemovic è un classe 2003 di proprietà del Sassuolo, di piede sinistro: per lui fin qui 6 presenze in Serie A (tutte da titolare).

