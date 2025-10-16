Il nome è quello di Mateo Retegui, che nel 2023 giocava nel Tigre e che era sotto stretta osservazione dei nerazzurri. Il quotidiano racconta:

"Nella primavera del 2023 la prima società italiana a interessarsi al numero 9 era stata l’Inter su segnalazione del vice ds Baccin che l’aveva osservato dal vivo in Argentina, dove la punta stava esplodendo nelle fila del Tigre. All’epoca per assicurarselo bastavano appena 15 milioni, prezzo alla portata delle casse dei club nostrani. I nerazzurri, però, dopo averlo studiato e sondato a lungo alla fine hanno preferito andare sull’usato sicuro Arnautovic (prelevato dal Bologna per 10), lasciando così campo libero al Genoa".