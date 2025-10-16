FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, non c’è alcun dubbio: l’Inter a giugno chiuderà quest’operazione in entrata

calciomercato

Mercato, non c’è alcun dubbio: l’Inter a giugno chiuderà quest’operazione in entrata

Mercato, non c’è alcun dubbio: l’Inter a giugno chiuderà quest’operazione in entrata - immagine 1
Ci sono tante questioni aperte sul tavolo dei dirigenti dell'Inter, che già stanno programmando il futuro: ma un'operazione è certa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ci sono tante questioni aperte sul tavolo dei dirigenti dell'Inter, che già stanno programmando il futuro: da alcuni rinnovi di contratto alla scelta su chi confermare e chi no in vista della prossima stagione.

Mercato, non c’è alcun dubbio: l’Inter a giugno chiuderà quest’operazione in entrata- immagine 2
Getty Images

Ma non sembra esserci alcun dubbio su Manuel Akanji: il club nerazzurro la prossima estate chiuderà il suo acquisto a titolo definitivo dal Manchester City. Lo spiega Calciomercato.com: "L’Inter riscatterà il cartellino del difensore e il rapporto tra le parti procederà.

Mercato, non c’è alcun dubbio: l’Inter a giugno chiuderà quest’operazione in entrata- immagine 3
Getty Images

Cristian Chivu, così come la dirigenza, sono rimasti colpiti dall’impatto di questo calciatore, che appena arrivato ha dimostrato di essere diverso rispetto a molti altri. Al pronti via è immediatamente diventato un intoccabile della difesa e anche per questo Yann Bisseck, che invece con Pavard davanti riusciva a ritagliarsi maggiore spazio, sta facendo molta fatica a ritagliarsi minuti utili al fine di mettersi in mostra per guadagnarsi una convocazione al Mondiale per la Germania".

Leggi anche
Romano: “Upamecano, diversi club chiamano: anche dall’Italia! Lui ha chiesto al...
Giornale, che retroscena: “L’Inter 2 anni fa sfiorò questo colpo per 15mln. Poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA