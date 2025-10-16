Ci sono tante questioni aperte sul tavolo dei dirigenti dell'Inter, che già stanno programmando il futuro: ma un'operazione è certa

Marco Astori Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 14:46)

Ci sono tante questioni aperte sul tavolo dei dirigenti dell'Inter, che già stanno programmando il futuro: da alcuni rinnovi di contratto alla scelta su chi confermare e chi no in vista della prossima stagione.

Ma non sembra esserci alcun dubbio su Manuel Akanji: il club nerazzurro la prossima estate chiuderà il suo acquisto a titolo definitivo dal Manchester City. Lo spiega Calciomercato.com: "L’Inter riscatterà il cartellino del difensore e il rapporto tra le parti procederà.

Cristian Chivu, così come la dirigenza, sono rimasti colpiti dall’impatto di questo calciatore, che appena arrivato ha dimostrato di essere diverso rispetto a molti altri. Al pronti via è immediatamente diventato un intoccabile della difesa e anche per questo Yann Bisseck, che invece con Pavard davanti riusciva a ritagliarsi maggiore spazio, sta facendo molta fatica a ritagliarsi minuti utili al fine di mettersi in mostra per guadagnarsi una convocazione al Mondiale per la Germania".