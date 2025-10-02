L’Inter ha due portieri su tre in scadenza di contratto al 30 giugno 2026: occhio al clamoroso scenario di mercato

Alessandro Cosattini Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 16:03)

L’Inter ha due portieri su tre in scadenza al 30 giugno 2026. Sia Yann Sommer che Raffaele Di Gennaro sono al loro ultimo anno di contratto con i nerazzurri. Occhio al clamoroso scenario di mercato verso la prossima estate.

Secondo La Gazzetta dello Sport, uno solo dei sei giocatori in scadenza può restare a Milano. Ed è proprio uno dei due portieri. “L'unico caso, paradossalmente, viene rappresentato proprio dal profilo meno noto, il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Tra tutti e sei i giocatori in scadenza di contratto, il più vicino alla permanenza all'Inter potrebbe davvero essere Di Gennaro. Per due motivazioni ben precise.

Primo: l'ingaggio, che si attesta intorno ai 200.000 euro a stagione. Secondo: una questione di liste. Essendo Di Gennaro cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, fa comodo all'Inter sia per quanto riguarda la lista Serie A sia per quella relativa alla Champions League. Trarre conclusioni sarà forse prematuro, ma l'Inter del futuro si modella già a partire da oggi. Da contratti pesanti che, molto probabilmente, non verranno rinnovati”, si legge.

Si capirà poi se arriverà un nuovo primo portiere o se Josep Martinez verrà promosso a titolare e dal mercato arriverebbe così un secondo.