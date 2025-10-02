Ecco le sue parole: "Vi avevo raccontato come il ds fosse pienamente coinvolto in certe situazioni di mercato, di rinnovi, dinamiche interne legate alla squadra: la sensazione qualche settimana fa era che Ausilio restasse all'Inter quasi sicuramente.

Voglio aggiornarvi e voglio dirvi che l'Al Hilal continua ad essere molto interessato a lui e continua a trattare per provare a strapparlo all'Inter: la trattativa è ancora in corso, c'è ancora un'offerta sul tavolo. Capiremo come si evolverà la situazione, ma occhio perché la situazione Ausilio resta un tema in casa Inter".