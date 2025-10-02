Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto sul forte interesse dell'Al Hilal, club in cui milita Simone Inzaghi, nei confronti del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio.
Ecco le sue parole: "Vi avevo raccontato come il ds fosse pienamente coinvolto in certe situazioni di mercato, di rinnovi, dinamiche interne legate alla squadra: la sensazione qualche settimana fa era che Ausilio restasse all'Inter quasi sicuramente.
Voglio aggiornarvi e voglio dirvi che l'Al Hilal continua ad essere molto interessato a lui e continua a trattare per provare a strapparlo all'Inter: la trattativa è ancora in corso, c'è ancora un'offerta sul tavolo. Capiremo come si evolverà la situazione, ma occhio perché la situazione Ausilio resta un tema in casa Inter".
