Considerando i due mesi abbondanti di assenza di Dumfries, l'Inter potrebbe decidere di intervenire sul mercato di gennaio. "Il «non escludo nulla» pronunciato da Marotta deve essere interpretato come la volontà del club di Viale della Liberazione di puntare eventualmente a profili mirati, senza l’ossessione del dover per forza metter mano al portafoglio", commenta proprio Tuttosport che dopo entra nel dettaglio:
Vice Dumfries, occhio alla terza via: “Sarebbe però uno strappo alle regole di Oaktree”
"Ragionamenti più approfonditi valgono ancor di più sull’esterno destro, con l’infortunato Dumfries che dovrebbe rientrare verso marzo. L’identikit preferito è quello di Palestra, di proprietà dell’Atalanta, oggi in prestito al Cagliari, che però ha una valutazione bella sostanziosa, da 40 milioni. Il piano B porta a Belghali del Verona, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Da una parte l’Inter potrebbe sperare in un’uscita anticipata dell’Algeria dalla competizione per acquisire possibile tempo, dall’altra però ci sono i veneti che non vogliono privarsi del laterale, se non attraverso un’offerta irrinunciabile.
Una terza teoria potrebbe portare a un profilo pronto, qualcuno dal cartellino non particolarmente costoso (o in prestito) e capace di tamponare per qualche mese i problemi su quella fascia, ma sarebbe una sorta di strappo alle regole di Oaktree. Attenzione poi alle occasioni, vedi Dodò", rimarca Tuttosport visto che la Fiorentina potrebbe decidere di sacrificare qualche big per provare a migliorare la rosa anche se l'ipotesi di vedere Dodò all'Inter è più una suggestione che un affare concreto.
