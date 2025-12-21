"Ragionamenti più approfonditi valgono ancor di più sull’esterno destro, con l’infortunato Dumfries che dovrebbe rientrare verso marzo. L’identikit preferito è quello di Palestra, di proprietà dell’Atalanta, oggi in prestito al Cagliari, che però ha una valutazione bella sostanziosa, da 40 milioni. Il piano B porta a Belghali del Verona, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Da una parte l’Inter potrebbe sperare in un’uscita anticipata dell’Algeria dalla competizione per acquisire possibile tempo, dall’altra però ci sono i veneti che non vogliono privarsi del laterale, se non attraverso un’offerta irrinunciabile.