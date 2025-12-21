Inter, a gennaio arriva il sostituto di Dumfries? “All’interno del club c’è chi…”

Il Corriere dello Sport racconta qual è la posizione dell'Inter in merito all'eventuale arrivo di un sostituto di Dumfries a gennaio

Mancano sempre meno giorni al via del calciomercato di gennaio e la posizione dell'Inter sembra piuttosto chiara. "La linea, almeno ufficialmente, non è cambiata: l'Inter non prenderà un sostituto per Dumfries. In realtà, dopo la sfida con il Bologna, le riflessioni sono tornate ad accendersi. E, all’interno del club nerazzurro, c’è chi si sta convincendo sulla necessità di aggiungere qualcuno", si legge sul Corriere dello Sport.

"Il nodo è il rendimento di Luis Henrique, che, dopo un paio di fiammate, e la prestazione “croccante” contro il Como, continua a non incidere, a svolgere il compitino e niente di più. Peraltro, proprio un suo passaggio errato ha innescato l’azione del rigore per la squadra rossoblù nel primo tempo. D’altra parte è anche vero che spesso non viene coinvolto dai compagni, nonostante si proponga sulla sua fascia: prova ne siano i dati sui chilometri percorsi. Se non cambia qualcosa, l’Inter continuerà a pendere a sinistra e continuerà a non sfruttare l’ampiezza di gioco che, invece, era una delle sue caratteristiche peculiari", prosegue il quotidiano.

La scelta di non prendere nessuno, però, sarebbe dettata anche dalle difficoltà a raggiungere i profili che piacciono maggiormente, da Palestra - il Cagliari non è intenzionato a stoppare il prestito con l'Atalanta - e Belghali del Verona, che è impegnato in Coppa d'Africa e arriverebbe solo a febbraio. "Insomma, gli argomenti su cui ragionare non mancano. Chiaro, però, che un eventuale cambio di rotta dovrà avvenire i tempi stretti, non certo a gennaio inoltrato", chiosa il quotidiano.