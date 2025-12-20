E se il grande colpo in fascia arrivasse subito, per l'Inter? Nelle scorse ore si era parlato anche di una soluzione ponte a gennaio, per i nerazzurri, pronti a dirottare il grande investimento del dopo Dumfries all'estate. Ma non è escluso, secondo Sport Mediaset, che da Viale della Liberazione provino a piazzare la zampata già nella finestra invernale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, e se il grande colpo arrivasse subito? “C’è un nome in scadenza 2027 e che non rinnova”
calciomercato
Inter, e se il grande colpo arrivasse subito? “C’è un nome in scadenza 2027 e che non rinnova”
Non è escluso, secondo Sport Mediaset, che da Viale della Liberazione provino a piazzare la zampata già nella finestra invernale
Magari portandosi a casa quel Dodò che, in scadenza di contratto nel 2027 con la Fiorentina, non ha ancora rinnovato il contratto. Si legge su Sport Mediaset:
"Occhio anche al nome di Dodô: il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, motivo per cui l'Inter lo starebbe seguendo con attenzione come sostituto di Dumfries".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA