Dumfries al rientro, prossima estate altra clausola: cifre, durata e non solo, tutta la verità

Anche la prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries, tornato parzialmente in gruppo in questi giorni
Alessandro Cosattini Redattore 

Anche la prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries, tornato parzialmente in gruppo in questi giorni e sempre più vicino al pieno recupero. Ma a quanto? Come funziona la suddetta clausola? Ecco tutti i dettagli verso la finestra di mercato estiva.

Per l'esterno dell’Inter, cercato soprattutto dal Liverpool nel mercato invernale, nell’estate 2026 sarà attiva una clausola a 25 milioni di euro e sarà valida per tutto il mese di luglio, senza eccezioni e limitazioni. L’idea del giocatore è quella di lasciare Milano, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

