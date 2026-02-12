Anche la prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries, tornato parzialmente in gruppo in questi giorni e sempre più vicino al pieno recupero. Ma a quanto? Come funziona la suddetta clausola? Ecco tutti i dettagli verso la finestra di mercato estiva.
Dumfries al rientro, prossima estate altra clausola: cifre, durata e non solo, tutta la verità
Per l'esterno dell’Inter, cercato soprattutto dal Liverpool nel mercato invernale, nell’estate 2026 sarà attiva una clausola a 25 milioni di euro e sarà valida per tutto il mese di luglio, senza eccezioni e limitazioni. L’idea del giocatore è quella di lasciare Milano, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.
