Anche la prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries , tornato parzialmente in gruppo in questi giorni e sempre più vicino al pieno recupero. Ma a quanto? Come funziona la suddetta clausola? Ecco tutti i dettagli verso la finestra di mercato estiva.

Per l'esterno dell’Inter, cercato soprattutto dal Liverpool nel mercato invernale, nell’estate 2026 sarà attiva una clausola a 25 milioni di euro e sarà valida per tutto il mese di luglio, senza eccezioni e limitazioni. L’idea del giocatore è quella di lasciare Milano, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.