Alessandro Cosattini Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 22:59)

Aleksander Stankovic oggi si è espresso chiaramente sul suo futuro e sul possibile ritorno all'Inter (qui le sue parole a Sky). Così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha aggiornato sul centrocampista:

“Oggi voglio partire parlando di Stankovic. Mantengo ciò che ho raccontato da mesi ormai, lui al Bruges sta facendo benissimo, lui ha mandato segnali d’amore molto chiari verso l’Inter anche oggi. Lui a Milano ci è cresciuto e vuole tornarci, la clausola di recompra a giugno sarà da 23 milioni. Nel 2027 sarà da 25 milioni.

L’Inter ha tutte le intenzioni di esercitarla già in estate e riportarlo a Milano, posso confermarvi questo. Si vuole riportare a casa il ragazzo. Si parla di tanti club all’estero, si sono mosse squadre importanti di Premier e continueranno a farlo, ma l’Inter lo controlla e ha tutta l’intenzione di esercitare la recompra. L’Inter ha assolutamente questa intenzione, vi aggiornerò poi sulle tempistiche di questa operazione”.