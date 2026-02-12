Per tutta la finestra invernale Davide Frattesi è stato accostato a diverse squadre tra Italia ed estero: attenzione al suo futuro verso l'estate. Il centrocampista dell’Inter alla fine è rimasto, dopo essere stato accostato a Galatasaray, Juventus, Atletico Madrid, Lazio e Nottingham Forest su tutte. E un retroscena sull’ex Sassuolo riguarda proprio una di queste squadre.