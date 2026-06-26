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Dumfries, ecco quando ci sarà l’annuncio del Real Madrid: il motivo dell’attesa. L’Inter…
Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid. Lo ha annunciato Florentino Perez, presidente del club spagnolo, lo hanno confermato i dirigenti dell'Inter. Eppure, al momento, non c'è ancora un comunicato ufficiale. Problemi nella trattativa? Nulla di tutto ciò. Il Mundo Deportivo spiega il motivo del ritardo nella comunicazione.
L'annuncio dell'ingaggio dell'esterno olandese avverrà il primo luglio, e tutto ciò è dovuto esclusivamente a motivi fiscali. L'esercizio finanziario 2025/26 del Real Madrid si chiude il 30 giugno: quindi, se l'ingaggio di Dumfries venisse annunciato dopo tale data, ricadrebbe nell'esercizio finanziario 2026/27. Pertanto, i 20 milioni di euro del costo del trasferimento, il relativo ammortamento e parte dello stipendio del giocatore non saranno inclusi nel bilancio 2025/26, bensì in quello della stagione successiva.
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