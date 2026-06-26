Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid. Lo ha annunciato Florentino Perez, presidente del club spagnolo, lo hanno confermato i dirigenti dell'Inter. Eppure, al momento, non c'è ancora un comunicato ufficiale . Problemi nella trattativa? Nulla di tutto ciò. Il Mundo Deportivo spiega il motivo del ritardo nella comunicazione.

L'annuncio dell'ingaggio dell'esterno olandese avverrà il primo luglio, e tutto ciò è dovuto esclusivamente a motivi fiscali. L'esercizio finanziario 2025/26 del Real Madrid si chiude il 30 giugno: quindi, se l'ingaggio di Dumfries venisse annunciato dopo tale data, ricadrebbe nell'esercizio finanziario 2026/27. Pertanto, i 20 milioni di euro del costo del trasferimento, il relativo ammortamento e parte dello stipendio del giocatore non saranno inclusi nel bilancio 2025/26, bensì in quello della stagione successiva.