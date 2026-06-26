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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter farà almeno 4-5 acquisti ma ora cambia tutto. Ci sarà confronto interno perché…”
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Romano: “Inter farà almeno 4-5 acquisti ma ora cambia tutto. Ci sarà confronto interno perché…”
Cambia tutto per il mercato dell'Inter. Lo spiega Fabrizio Romano, esperto di mercato, in collegamento con gli studi di DAZN
Cambia tutto per il mercato dell'Inter. Lo spiega Fabrizio Romano, esperto di mercato, in collegamento con gli studi di DAZN.
"L'Inter dovrà cambiare strategia: per Palestra era molto avanti, era quasi chiusa ed è saltata, per Nico Paz ha fatto chiamate informative ma non ha fatto neanche in tempo ad iniziare una trattativa. La priorità del mercato era mettere dentro Palestra, Jones dal Liverpool e valutare la possibilità Nico Paz: oggi sono tutti discorsi o saltati o raffreddati come nel caso di Jones.
L'Inter dovrà rivedere la sua strategia, ci sarà sicuramente un confronto interni per capire quali operazioni chiudere. Ma l'Inter farà diversi acquisti, saranno 4-5, ma andranno cambiati gli obiettivi".
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