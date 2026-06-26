FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter farà almeno 4-5 acquisti ma ora cambia tutto. Ci sarà confronto interno perché…”

calciomercato

Romano: “Inter farà almeno 4-5 acquisti ma ora cambia tutto. Ci sarà confronto interno perché…”

Inter
Cambia tutto per il mercato dell'Inter. Lo spiega Fabrizio Romano, esperto di mercato, in collegamento con gli studi di DAZN
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Cambia tutto per il mercato dell'Inter. Lo spiega Fabrizio Romano, esperto di mercato, in collegamento con gli studi di DAZN.

Romano: “Inter farà almeno 4-5 acquisti ma ora cambia tutto. Ci sarà confronto interno perché…”- immagine 2

"L'Inter dovrà cambiare strategia: per Palestra era molto avanti, era quasi chiusa ed è saltata, per Nico Paz ha fatto chiamate informative ma non ha fatto neanche in tempo ad iniziare una trattativa. La priorità del mercato era mettere dentro Palestra, Jones dal Liverpool e valutare la possibilità Nico Paz: oggi sono tutti discorsi o saltati o raffreddati come nel caso di Jones.

Romano: “Inter farà almeno 4-5 acquisti ma ora cambia tutto. Ci sarà confronto interno perché…”- immagine 3
Getty

L'Inter dovrà rivedere la sua strategia, ci sarà sicuramente un confronto interni per capire quali operazioni chiudere. Ma l'Inter farà diversi acquisti, saranno 4-5, ma andranno cambiati gli obiettivi".

Leggi anche
Sky – Nico Paz, Inter non ha fatto neanche in tempo a chiamare il Real: ecco il vero motivo
Inter, operazione in uscita: è fatta per il trasferimento di De Pieri all’Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA