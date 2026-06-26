"L'Inter dovrà cambiare strategia: per Palestra era molto avanti, era quasi chiusa ed è saltata, per Nico Paz ha fatto chiamate informative ma non ha fatto neanche in tempo ad iniziare una trattativa. La priorità del mercato era mettere dentro Palestra, Jones dal Liverpool e valutare la possibilità Nico Paz: oggi sono tutti discorsi o saltati o raffreddati come nel caso di Jones.