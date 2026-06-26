Quello dei nerazzurri era un semplice interesse per un calciatore che se fosse stato sul mercato avrebbe cercato di capire come prenderlo

Marco Astori Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 20:32)

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Non è mai davvero iniziata una trattativa tra Inter e Real Madrid per Nico Paz: il numero 10 argentino resterà al Como dopo la decisione dei lariani di acquistarlo a 60 milioni di euro.

Come spiega Sky, quello dei nerazzurri era un semplice interesse per un calciatore che se fosse stato sul mercato avrebbe cercato di capire come prenderlo.

Ci sarebbe stata concorrenza internazionale, ma l'Inter non ha fatto neanche in tempo a telefonare al Real Madrid per capire la situazione: il Como aveva questi giorni fino all'1 luglio che serviranno di risolvere burocraticamente la situazione. Al massimo possiamo parlare di un obiettivo dell'Inter che non è più a disposizione.