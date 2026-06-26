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Sky – Nico Paz, Inter non ha fatto neanche in tempo a chiamare il Real: ecco il vero motivo

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Quello dei nerazzurri era un semplice interesse per un calciatore che se fosse stato sul mercato avrebbe cercato di capire come prenderlo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Non è mai davvero iniziata una trattativa tra Inter e Real Madrid per Nico Paz: il numero 10 argentino resterà al Como dopo la decisione dei lariani di acquistarlo a 60 milioni di euro.

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Come spiega Sky, quello dei nerazzurri era un semplice interesse per un calciatore che se fosse stato sul mercato avrebbe cercato di capire come prenderlo.

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Ci sarebbe stata concorrenza internazionale, ma l'Inter non ha fatto neanche in tempo a telefonare al Real Madrid per capire la situazione: il Como aveva questi giorni fino all'1 luglio che serviranno di risolvere burocraticamente la situazione. Al massimo possiamo parlare di un obiettivo dell'Inter che non è più a disposizione.

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