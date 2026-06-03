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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palmeri: “Salasso Dumfries, vale 35 mln più della clausola. Ma di fatto l’Inter guadagna…”

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Palmeri: “Salasso Dumfries, vale 35 mln più della clausola. Ma di fatto l’Inter guadagna…”

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La riflessione del giornalista sportivo sull'eventualità di un trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid: la situazione
Redazione1908

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Tra i media sportivi che riportano l'interesse molto forte del Real Madrid per Denzel Dumfries c'è anche Marca: "Per sopperire all’addio di Carvajal, in scadenza di contratto il 30 giugno e che ha già salutato il club, spunta quello di Denzel Dumfries. Il giocatore dell’Inter arriverebbe per competere con Trent Alexander-Arnold nel ruolo di terzino destro e rappresenterebbe un’operazione low cost per via della sua situazione nel club nerazzurro, che in questa stagione gli avrebbe aperto le porte alla cessione". Su questa operazione, su ciò che perde ma anche su ciò che guadagnerebbe l'Inter si è espresso Tancredi Palmeri: CONTINUA A LEGGERE.

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