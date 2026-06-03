Inter, retroscena Ederson: i nerazzurri ci hanno provato, ma…

I nerazzurri si sono informati per il centrocampista brasiliano classe 1999 dell'Atalanta, pronto a trasferirsi in Premier

Alessandro De Felice Redattore 3 giugno 2026 (modifica il 3 giugno 2026 | 17:02)

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Ederson è sempre più vicino al Manchester United. Il centrocampista brasiliano è ad un passo dai Red Devils per circa 50 milioni di euro.

Il club britannico ha battuto la concorrenza di diversi club, tra cui l’Inter, come rivela TMW: “Negli scorsi mesi il club nerazzurro si è informato direttamente con l'Atalanta sul centrocampista brasiliano, ma il tentativo di ingaggiarlo è fallito”.

L’Inter è alla ricerca di un profilo con le caratteristiche di Ederson ma non vuole arrivare a certe cifre: tra i nomi seguiti ci sono quelli di Curtis Jones del Liverpool e Manu Koné della Roma.

Il brasiliano, invece, si appresta a trasferirsi all’Old Trafford dopo 180 presenze e 16 gol con l'Atalanta: il Manchester United ha battuto la concorrenza non solo dell’Inter ma sopratutto dell’Atletico Madrid di Simeone e si aggiudica le prestazioni del centrocampista classe 1999.

Fonte: TMW