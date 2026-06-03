La trattativa per Marco Palestra entra sempre più nel vivo. L’Inter lavora con l’Atalanta per provare a portare a Milano l’esterno

La trattativa per Marco Palestra entra sempre più nel vivo. L’Inter lavora con l’Atalanta per provare a portare a Milano l’esterno classe 2005 e, rispetto all’operazione Lookman dell’estate 2025, stavolta ci sarebbero alcuni elementi favorevoli al club nerazzurro. A sottolinearlo è Ivan Zazzaroni, che su Instagram ha fatto il punto sulla situazione:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

“Rispetto all'operazione Lookman, estate 2025, la trattativa per Palestra presenta 3 elementi a favore dell'Inter.

1) Stavolta l'Inter ha parlato direttamente con Luca Percassi che ha manifestato l'intenzione di vendere il giocatore. Nessuna preclusione

2) Palestra non vuole trasferirsi all'estero, l'ha detto chiaramente

3) L'Atalanta ha chiesto 53 milioni, l'Inter è partita da 42 con bonus. Ridurre le distanze è possibile soprattutto dopo che il club ha incassato 20 milioni dal Real per Dumfries. Ricordo che l'Inter pagò quasi 50 milioni per Barella. Se non sbaglio 47"

Parole che fotografano una situazione diversa rispetto al muro alzato dall’Atalanta per Lookman. Stavolta, almeno nelle premesse, il dialogo tra i club sarebbe aperto e l’Inter avrebbe già avuto un confronto diretto con Luca Percassi. Un dettaglio non banale, perché indica la disponibilità della società bergamasca a trattare la cessione del giocatore. Conta anche la volontà di Palestra, che non avrebbe intenzione di lasciare l’Italia per trasferirsi all’estero. Un fattore che può pesare molto nello sviluppo dell’operazione.

Resta, ovviamente, il nodo economico: la richiesta dell’Atalanta è alta, ma la distanza tra domanda e offerta non viene considerata impossibile da colmare.

I 20 milioni incassati dal Real Madrid per Dumfries possono dare all’Inter ulteriore margine di manovra. Palestra, per età, prospettiva e caratteristiche, rappresenterebbe un investimento importante sulla fascia destra. La trattativa resta complessa, ma il quadro appare più favorevole rispetto al precedente Lookman. Ora toccherà a Marotta e Ausilio capire fino a dove spingersi per provare a chiudere il colpo.