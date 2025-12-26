Il canale satellitare ha parlato dell'obiettivo nerazzurro: il calciatore dell'Atalanta che sta giocando in prestito al Cagliari ha comunque un valore elevato

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 dicembre 2025 (modifica il 26 dicembre 2025 | 16:16)

Da Lookman a Zalewski, Inter e Atalanta si affrontano domenica. A fine stagione potrebbero dover di nuovo affrontare questioni di mercato come successo nell'estate scorsa quando i due club sono entrati in contatto prima per l'attaccante nigeriano, poi a sorpresa per l'esterno sinistro. Il primo è rimasto a Bergamo, il secondo invece ha lasciato Milano quasi a sorpresa dopo che il club nerazzurro lo aveva riscattato dalla Roma a sei mln.

Perché all'Inter piace Palestra. Il calciatore è in prestito al Cagliari: rientrerà a fine stagione e il club bergamasco non sarà sicuramente disposto a lasciarlo andare a cuor leggero. Il calciatore finirà la sua esperienza in prestito al club sardo, poi non è detto che la società dei Percassi non decida di trattenerlo. Andrebbe via comunque di fronte ad un'offerta davvero importante.

In ogni caso, spiegano a Skysport, l'Inter ha la fascia destra scoperta con Luis Henrique che non ha convinto a pieno. Dumfries rientrerà dall'infortunio, ma in estate resterà? Anche quest'anno c'è la clausola valida fino al 15 luglio, una clausola di 25 mln facilmente aggredibile dai grandi club europei. Il club nerazzurro deve monitorare il mercato in quel ruolo quindi in prospettiva futura.

(Fonte: SS24)