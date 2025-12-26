Il giovane difensore dell'Hajduk è nel mirino del club nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 26 dicembre - 10:45

Uno degli obiettivi principali dell'Inter in vista della prossima stagione, sarà quello di rinnovare il reparto arretrato. Con de Vrij, Acerbi e Darmian che quasi sicuramente andranno via, sarà inevitabile intervenire sul mercato. Uno dei nomi che vengono seguiti con maggiore attenzione è quello di Branimir Mlacic.

Intanto per il giovane difensore dell'Hajduk è arrivato un riconoscimento importante. Infatti, il Cies lo ha inserito al quarto posto tra i migliori giovani difensori centrali d'Europa (U20), al di fuori dei primi cinque campionati. Un'ulteriore prova del suo grande talento e del perché il club nerazzurro sta insistendo per portarlo a Milano anticipando la concorrenza.

"Mlacic è un elemento fisso della formazione titolare in questa stagione e ha il potenziale per diventare un difensore di livello mondiale. Naturalmente, è per questo che l'Inter lo vuole il prima possibile e a inizio gennaio questo obiettivo potrebbe concretizzarsi", si legge sul portale 24Sata.