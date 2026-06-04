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fcinter1908 calciomercato mercato inter Dumfries, l’Inter va incontro al Real? Cosa cambia. Chissà che questo favore non offra…

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Dumfries, l’Inter va incontro al Real? Cosa cambia. Chissà che questo favore non offra…

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Ieri l'esterno ha sostenuto le visite mediche per il Real Madrid in Olanda
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Dopo cinque stagione Denzel Dumfries dice addio all'Inter. Ieri l'esterno ha sostenuto le visite mediche per il Real Madrid in Olanda. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è la conferma che con ogni probabilità non si attenderà luglio.

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"Non a caso, si è già aperto il canale di comunicazione tra Inter e Real per trovare un’intesa extra-clausola, così da accelerare i tempi e chiudere l’affare. L’Inter incasserà comunque i 20 milioni previsti. Potrebbero essere riviste, invece, le modalità di pagamento. La clausola, infatti, va esercitata attraverso un unico bonifico dell’intera cifra. Il club nerazzurro potrebbe concedere condizioni vantaggiose. E chissà che, in futuro, questo favore non offra all’Inter l’opportunità di “agganciare” uno dei potenziali esuberi delle “Merengues”.  

(Corriere dello Sport)

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