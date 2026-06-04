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Dumfries, l’Inter va incontro al Real? Cosa cambia. Chissà che questo favore non offra…
Dopo cinque stagione Denzel Dumfries dice addio all'Inter. Ieri l'esterno ha sostenuto le visite mediche per il Real Madrid in Olanda. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è la conferma che con ogni probabilità non si attenderà luglio.
"Non a caso, si è già aperto il canale di comunicazione tra Inter e Real per trovare un’intesa extra-clausola, così da accelerare i tempi e chiudere l’affare. L’Inter incasserà comunque i 20 milioni previsti. Potrebbero essere riviste, invece, le modalità di pagamento. La clausola, infatti, va esercitata attraverso un unico bonifico dell’intera cifra. Il club nerazzurro potrebbe concedere condizioni vantaggiose. E chissà che, in futuro, questo favore non offra all’Inter l’opportunità di “agganciare” uno dei potenziali esuberi delle “Merengues”.
(Corriere dello Sport)
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