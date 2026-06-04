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Inter, in agenda la firma di Chivu: i tempi. Sarà presente anche un’opzione che…
La straordinaria stagione dell'Inter chiusa con scudetto e Coppa Italia, porterà a Cristian Chivu il rinnovo del contratto con adeguamento. Come riporta il Corriere dello Sport, il nuovo orizzonte è già fissato: la scadenza sarà portata al 2028. "Sarà presente anche un'opzione che permetterà al club di prolungare ulteriormente il matrimonio di un altro anno se dovesse ritenerlo opportuno più avanti".
"Le parti, che hanno già raggiunto un accordo nei giorni scorsi, si rivedranno a stretto giro per la firma. L'appuntamento sarà entro il weekend, considerando anche che venerdì pomeriggio Marotta è anche atteso a Parma per la presentazione dei calendari del prossimo campionato nel giorno in cui si aprirà il Festival della Serie A che durerà fino a domenica. Chivu ne approfitterà poi per concedersi qualche giorno di vacanza".
(Corriere dello Sport)
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