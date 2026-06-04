La straordinaria stagione dell'Inter chiusa con scudetto e Coppa Italia, porterà a Cristian Chivu il rinnovo del contratto con adeguamento. Come riporta il Corriere dello Sport, il nuovo orizzonte è già fissato: la scadenza sarà portata al 2028. "Sarà presente anche un'opzione che permetterà al club di prolungare ulteriormente il matrimonio di un altro anno se dovesse ritenerlo opportuno più avanti".