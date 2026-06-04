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Inter, in agenda la firma di Chivu: i tempi. Sarà presente anche un’opzione che…

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Per il tecnico nerazzurro pronto il rinnovo fino al 2028
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
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La straordinaria stagione dell'Inter chiusa con scudetto e Coppa Italia, porterà a Cristian Chivu il rinnovo del contratto con adeguamento. Come riporta il Corriere dello Sport, il nuovo orizzonte è già fissato: la scadenza sarà portata al 2028. "Sarà presente anche un'opzione che permetterà al club di prolungare ulteriormente il matrimonio di un altro anno se dovesse ritenerlo opportuno più avanti".

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"Le parti, che hanno già raggiunto un accordo nei giorni scorsi, si rivedranno a stretto giro per la firma. L'appuntamento sarà entro il weekend, considerando anche che venerdì pomeriggio Marotta è anche atteso a Parma per la presentazione dei calendari del prossimo campionato nel giorno in cui si aprirà il Festival della Serie A che durerà fino a domenica. Chivu ne approfitterà poi per concedersi qualche giorno di vacanza". 

(Corriere dello Sport)

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