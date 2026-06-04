L'Inter insiste per Marco Palestra, prepara una nuova offerta e potrebbe inserire il giovane Cocchi nella trattativa

Gianni Pampinella Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 09:32)

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L'Inter continua a spingere con una certa insistenza per Marco Palestra. I nerazzurri accelerano, soprattutto adesso che Denzel Dumfries ha salutato tutti per vestire la maglia del Real Madrid. L'Atalanta valuta tanto il giovane esterno e ha rispedito al mittente la prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus. L’Inter però non si ferma ed è pronta a rilanciare sottolinea Tuttosport.

"La società di Viale della Liberazione non toccherà con una proposta i 50 milioni che vorrebbe l’Atalanta che confida di scatenare un’asta grazie agli interessamenti di Newcastle e Manchester City, oltre a un sondaggio nelle scorse ore della Juventus, più a carattere esplorativo, però è probabile che fra base fissa, bonus e una contropartita, venga addirittura sfondato il muro dei 50 milioni. Anche perché pare che l’Atalanta abbia fissato in 52-53 il valore di partenza di Palestra".

"L’Inter potrebbe anche superare quella cifra soprattutto con i bonus e un giocatore individuato dalle due parti in Matteo Cocchi, promettente terzino mancino dell’Under 23, già utilizzato da Chivu in prima squadra. Classe 2007, Cocchi piace all’Atalanta, particolarmente attenta ai giovani italiani".

"Per altro c’è un particolare che potrebbe essere significativo sull’individuazione di Cocchi come parziale contropartita in questa operazione. L’agente di Palestra, Alessandro Lucci, ieri era a Milano. Probabilmente ha avuto un contatto con l’Inter - che è pronta a offrire un quinquennale da 2,5 milioni all’azzurro -, ma anche con lo stesso Cocchi che potrebbe passare alla sua scuderia".

"La trattativa dunque rimane calda, con l'Inter che insisterà, conscia anche della preferenza di Palestra che non vorrebbe lasciare l'Italia, oltre a essere stato più volte corteggiato dai giocatori italiani della rosa di Chivu. Al momento non c'è un piano B, Palestra è l'obiettivo con la "O" maiuscola. Se però dovesse spuntarla un club inglese, l'Inter potrebbe riaprire vecchi file e guardare soprattutto in Premier, a Dan Ndoye del Nottingham Forest, già nel mirino quando giocava nel Bologna. Lo svizzero è un'ala, ma a Milano erano convinti di poterlo trasformare in quinto d'assalto".

(Tuttosport)