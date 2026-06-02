L'Inter ha rotto gli indugi, presentando nelle scorse ore la prima offerta per Palestra dell'Atalanta , grande obiettivo dei nerazzurri per la fascia destra. Fabrizio Romano su YouTube ha fatto il punto della situazione:

"Per l'Atalanta le cifre che circolano in queste ore non bastano per Palestra, vuole di più, anche perché crede che possa aprirsi un'asta internazionale, visto che tanti club, come Arsenal, City e Real, cercano un esterno basso. Per questo, oggi un'offerta da 40 l'Atalanta non la ritiene sufficiente. L'Inter da tempo è sul calciatore e ha preso contatti con l'entourage".

"In Inghilterra, il Newcastle sarebbe pronto ad accontentare in tutto e per tutto l'Atalanta nelle sue richieste economiche e fare all in. Ma al momento il giocatore preferisce destinazioni diverse. Attenzione anche al City, che vuole dare a Maresca un nuovo esterno. L'allenatore, come sempre, ha seguito molto da vicino la Serie A e al Manchester City quello di Palestra è un nome che piace".