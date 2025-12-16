FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni FCIN1908 / Dumfries operato alla caviglia, stop di oltre due mesi: i tempi di recupero

news

FCIN1908 / Dumfries operato alla caviglia, stop di oltre due mesi: i tempi di recupero

FCIN1908 / Dumfries operato alla caviglia, stop di oltre due mesi: i tempi di recupero - immagine 1
Quando tornerà in campo Denzel Dumfries? Ecco gli aggiornamenti sui tempi di recupero dopo l'operazione alla caviglia
Alessandro Cosattini Redattore 

Quando tornerà in campo Denzel Dumfries?

Ecco gli aggiornamenti sui tempi di recupero dell'olandese dopo l'intervento alla caviglia.

FCIN1908 / Dumfries operato alla caviglia, stop di oltre due mesi: i tempi di recupero- immagine 2
Getty Images

"Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra.

Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane", il comunicato ufficiale del club nerazzurro sull'infortunio di Dumfries.

FCIN1908 / Dumfries operato alla caviglia, stop di oltre due mesi: i tempi di recupero- immagine 3
Getty Images

Come appreso da FCINTER1908.it, Denzel dovrebbe tornare a disposizione di Chivu per la metà del mese di marzo. Il suo 2025 era già da considerare terminato, ma l'olandese starà ai box anche nei mesi di gennaio e febbraio, per provare a tornare tra inizio e metà marzo appunto.

Leggi anche
Inter, intervento chirurgico per Dumfries? Oggi la decisione. Mercato? Non è da escludere…
Inter, cos’è emerso dal consulto in Olanda di Dumfries e quanto può star fuori: tempi lunghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA