FCIN1908 / Dumfries operato alla caviglia, stop di oltre due mesi: i tempi di recupero
Quando tornerà in campo Denzel Dumfries? Ecco gli aggiornamenti sui tempi di recupero dopo l'operazione alla caviglia
Ecco gli aggiornamenti sui tempi di recupero dell'olandese dopo l'intervento alla caviglia.
"Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra.
Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane", il comunicato ufficiale del club nerazzurro sull'infortunio di Dumfries.
Come appreso da FCINTER1908.it, Denzel dovrebbe tornare a disposizione di Chivu per la metà del mese di marzo. Il suo 2025 era già da considerare terminato, ma l'olandese starà ai box anche nei mesi di gennaio e febbraio, per provare a tornare tra inizio e metà marzo appunto.
