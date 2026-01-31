"Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando si capirà meglio anche il destino di Denzel Dumfries , vicino al rientro dopo l’operazione alla caviglia. Piace molto al connazionale Slot , che vuole un esterno destro per sostituire l’infortunato Frimpong. Il Liverpool l’ha chiesto proprio nell’ambito delle contrattazioni per il prestito di Jones . Se fosse questa la chiave dell’operazione? La sensazione emersa in tarda serata è che non sia così", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter non vuole vendere Dumfries, almeno non a gennaio, e per questo ha scartato subito l’idea Norton-Cuffy del Genoa, che pure era stato sondato qualche giorno fa. Se poi a luglio spunterà un acquirente disposto a versare la clausola da 25 milioni, il discorso per Dumfries ovviamente cambierà. Anche Luis Henrique rimarrà ad Appiano: le offerte non sono state ritenute convenienti dalla società. E poi Chivu ha chiesto di non venderlo perché è sicuro di poterlo valorizzare nella seconda parte della stagione", aggiunge il quotidiano.