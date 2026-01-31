Il Liverpool vorrebbe l'esterno dell'Inter, Denezel Dumfries, per sostituire l'infortunato Frimpong. E sul brasiliano, Luis Henrique, Chivu ha deciso cosa fare a gennaio.
calciomercato
Dumfries, sondaggio Liverpool: la risposta dell’Inter. Luis Henrique? Chivu ha chiesto di…
"Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando si capirà meglio anche il destino di Denzel Dumfries, vicino al rientro dopo l’operazione alla caviglia. Piace molto al connazionale Slot, che vuole un esterno destro per sostituire l’infortunato Frimpong. Il Liverpool l’ha chiesto proprio nell’ambito delle contrattazioni per il prestito di Jones. Se fosse questa la chiave dell’operazione? La sensazione emersa in tarda serata è che non sia così", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"L’Inter non vuole vendere Dumfries, almeno non a gennaio, e per questo ha scartato subito l’idea Norton-Cuffy del Genoa, che pure era stato sondato qualche giorno fa. Se poi a luglio spunterà un acquirente disposto a versare la clausola da 25 milioni, il discorso per Dumfries ovviamente cambierà. Anche Luis Henrique rimarrà ad Appiano: le offerte non sono state ritenute convenienti dalla società. E poi Chivu ha chiesto di non venderlo perché è sicuro di poterlo valorizzare nella seconda parte della stagione", aggiunge il quotidiano.
