La priorità dell’Inter nelle ultime ore di mercato resta quella di rinforzare un esterno destro, a prescindere dal futuro di Dumfries.
calciomercato
L’Inter insiste per Diaby: incontro agenti-Al Ittihad, accordo in poco tempo se…
La pista che porta al ritorno di Ivan Perisic si è complicata nonostante l’eliminazione del PSV dalla Champions League e risulta praticamente chiusa, mentre resta in piedi quella che porta a Moussa Diaby dell’Al-Ittihad.
Il giocatore ha già dato il suo via libera, ma i due club devono trovare un accordo sulla formula dell’operazione.
“Si è tenuto un altro incontro tra gli agenti del giocatore e l’Al-Ittihad. Dovessero gli arabi, già alle prese con diverse grane sul mercato in uscita, aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto, la stretta di mano finale arriverebbe in poco tempo.
L’accordo tra i nerazzurri e il giocatore c’è già, così come l’intenzione di arrivare a mettere sul piatto attraverso l’opzione i circa 35 milioni che rappresentano il valore a bilancio del francese” rivela il Corriere dello Sport.
