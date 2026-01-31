FC Inter 1908
Romano: "Jones ha già detto sì! Inter può solo aspettare perché da quello che mi raccontano…"

Romano: “Jones ha già detto sì! Inter può solo aspettare perché da quello che mi raccontano…”

Romano: "Jones ha già detto sì! Inter può solo aspettare perché da quello che mi raccontano…"
E' Curtis Jones, centrocampista classe 2001, il nuovo obiettivo in casa Inter in caso di partenza di Davide Frattesi in queste ultime ore
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' Curtis Jones, centrocampista classe 2001, il nuovo obiettivo in casa Inter in caso di partenza di Davide Frattesi in queste ultime ore di mercato. Questi gli aggiornamenti in merito da Fabrizio Romano: "Quello che mi raccontano è che Jones, stessa agenzia di Akanji e ottimi rapporti con l'Inter e Ausilio, ha già detto sì all'Inter.

Romano: "Jones ha già detto sì! Inter può solo aspettare perché da quello che mi raccontano…"
Ma il tema legato a lui e che non fa ancora arrivare un via libera dal Liverpool è il contratto del giocatore. Jones arriverebbe all'Inter in prestito con diritto di riscatto, ma è in scadenza tra un anno e mezzo.

Romano: "Jones ha già detto sì! Inter può solo aspettare perché da quello che mi raccontano…"
I Reds vorrebbero tutelarsi e rinnovare il contratto prima di mandarlo in prestito, in questo momento l'Inter può solo aspettare. Questo rimane un discorso legato a Frattesi: c'è l'accordo col Nottingham, ma al momento non c'è ancora l'ok del giocatore".

