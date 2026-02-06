Si è chiusa dopo un anno e mezzo l'esperienza all'Inter di Thiago Romano. L'esterno offensivo argentino, classe 2006, ha fatto ritorno in Grecia, da dove era arrivato nell'estate del 2024 proveniente dal Panathinaikos, firmando un contratto fino al 30 giugno 2029 con l'OFI Creta.
UFFICIALE: Thiago Romano lascia l’Inter e si trasferisce a titolo definitivo all’OFI Creta
Si chiude l'esperienza in nerazzurro dell'esterno offensivo argentino, classe 2006, che torna in Grecia dopo un anno e mezzo
Giunto in Italia accompagnato da grandi aspettative, Thiago Romano non è riuscito a imporsi con la maglia nerazzurro, con cui ha collezionato solamente 20 spezzoni di partita senza mai segnare.
