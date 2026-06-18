È concentrato sul Mondiale e lo ha detto già diverse volte. Ma la notizia della volontà del Real Madrid di pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto è arrivata ormai alle orecchie di tutti e Denzel Dumfries non può evitare le domande in merito.

Così anche nell'intervista a Voetbal International non ha voluto parlare del suo addio all'Inter e del suo approdo al club merengues. «Non posso, non devo e comunque non voglio dire nulla al riguardo, ragazzi. Certo, potete congratularmi con me, fare quello che volete, ma io sono concentrato sulla Coppa del Mondo. È su quello che mi sto focalizzando».

Nella stessa intervista ha parlato anche del rapporto con il ct della Nazionale olandese, Koeman: «Conosco il commissario tecnico della nazionale da molto tempo e penso che sia un bravo allenatore. Sarebbe strano se non la pensassi così, ma è proprio vero. Koeman è gentile e allo stesso tempo severo quando necessario. Apprezzo questo modo di interagire; è semplicemente un bravo allenatore. Chiaro. Tutti si comportano come se Koeman fosse con noi ininterrottamente dal 2018, ma nel frattempo abbiamo avuto anche altri commissari tecnici della nazionale, no? Koeman è al suo secondo mandato, quindi non lavoriamo insieme da così tanto tempo. Ha cercato personalità che si completassero a vicenda in Nazionale. Sicuramente si resta delusi quando non si gioca ma questo non dove compromettere le dinamiche di gruppo».