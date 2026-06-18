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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra, incontro in mattinata tra Inter e Atalanta: ecco chi era presente
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Sky – Palestra, incontro in mattinata tra Inter e Atalanta: ecco chi era presente
Il club nerazzurro ha rilanciato la proposta per l'esterno ed è molto vicina a chiudere per il giocatore. Dirigenze presenti a Milano
L'Inter si è sensibilmente avvicinata a Marco Palestra. Il club nerazzurro ha rilanciato la proposta per l'esterno ed è molto vicina a chiudere per il giocatore. Questa mattina, infatti, si è svolto l'incontro tra Inter e Atalanta.
Come svelato da Sky Sport, "Presenti all'incontro, Marotta e Ausilio per l'Inter. Invece, in rappresentanza dell'Atalanta erano presenti sia Percassi che Giuntoli".
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