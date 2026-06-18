Il club nerazzurro ha rilanciato la proposta per l'esterno ed è molto vicina a chiudere per il giocatore. Dirigenze presenti a Milano

L'Inter si è sensibilmente avvicinata a Marco Palestra. Il club nerazzurro ha rilanciato la proposta per l'esterno ed è molto vicina a chiudere per il giocatore. Questa mattina, infatti, si è svolto l'incontro tra Inter e Atalanta.