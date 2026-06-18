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fcinter1908 calciomercato mercato inter Telelombardia ipotizza: “E se Real facesse una di queste 3 offerte per Bastoni? Due top sul piatto”
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Telelombardia ipotizza: “E se Real facesse una di queste 3 offerte per Bastoni? Due top sul piatto”
La richiesta dei nerazzurri, però, è molto alta: non meno di 70 milioni. Secondo TeleLombardia, quindi, si aprono tre ipotesi
Alessandro Bastoni è tornato nelle ultime ore al centro delle voci di mercato. Dopo la telenovela col Barcellona, ora sarebbe il Real Madrid ad essere interessato al difensore dell'Inter.
La richiesta dei nerazzurri, però, è molto alta: non meno di 70 milioni. Secondo TeleLombardia, quindi, si aprono tre ipotesi su una possibile offerta per Bastoni.
Secondo l'emittente, i Blancos hanno tre strade: 70 milioni cash, offrire 20 milioni più il cartellino di Camavinga oppure uno scambio con Nico Paz alla pari.
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