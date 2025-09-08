Nei giorni scorsi, Denzel Dumfries ha parlato anche di futuro, dicendosi ovviamente molto felice all'Inter, ma non escludendo, al contempo, un trasferimento in Premier League, qualora dovesse arrivare una chiamata giusta. Calciomercato.com parla di questo scenario, facendo alcuni nomi per i nerazzurri in caso di partenza dell'olandese:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Dumfries, scenario Premier aperto nel 2026. Inter, 4 nomi: “C’è un profilo giovane e italiano”
calciomercato
Dumfries, scenario Premier aperto nel 2026. Inter, 4 nomi: “C’è un profilo giovane e italiano”
Nei giorni scorsi, Denzel Dumfries ha parlato anche di futuro, dicendosi felice all'Inter, ma non escludendo un trasferimento in Premier
"Prima della scadenza della clausola rescissoria di Dumfries, nello scorso mese di luglio i dirigenti dell'Inter hanno avuto un contatto con Giuliano Bertolucci. Agente, tra gli altri, dei brasiliani Dodo (classe 1998) della Fiorentina e Vanderson (classe 2001) del Monaco".
"L'argentino Nahuel Molina dell'Atletico Madrid (classe 1998 ex Udinese) e il giovane italiano Marco Palestra (classe 2005 attualmente in prestito dall'Atalanta al Cagliari) sono altri due terzini destri monitorati dai nerazzurri per non farsi trovare impreparati in caso di divorzio con Dumfries a fine stagione".
(Fonte: calciomercato.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA