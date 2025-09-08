Nei giorni scorsi, Denzel Dumfries ha parlato anche di futuro, dicendosi felice all'Inter, ma non escludendo un trasferimento in Premier

Nei giorni scorsi, Denzel Dumfries ha parlato anche di futuro, dicendosi ovviamente molto felice all'Inter, ma non escludendo, al contempo, un trasferimento in Premier League, qualora dovesse arrivare una chiamata giusta. Calciomercato.com parla di questo scenario, facendo alcuni nomi per i nerazzurri in caso di partenza dell'olandese:

"Prima della scadenza della clausola rescissoria di Dumfries, nello scorso mese di luglio i dirigenti dell'Inter hanno avuto un contatto con Giuliano Bertolucci. Agente, tra gli altri, dei brasiliani Dodo (classe 1998) della Fiorentina e Vanderson (classe 2001) del Monaco".