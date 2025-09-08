Il trasferimento di André Onana rappresenta uno dei colpi di mercato più significativi degli ultimi anni per l’Inter. Il portiere camerunese, arrivato a parametro zero dall’Ajax, aveva un valore a bilancio di appena 1,5 milioni di euro, cifra legata ai costi accessori.
calciomercato
Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali
Dopo una sola stagione in nerazzurro, culminata con la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City, Onana è stato ceduto al Manchester United per 50,2 milioni di euro. E' la cifra che si evince dal bilancio ufficiale dell'Inter.
L’operazione ha generato per l’Inter una plusvalenza straordinaria: al netto dell’attualizzazione del credito di 6,2 milioni, il guadagno è stato di 42,4 milioni. Un risultato economico che ha contribuito in maniera decisiva a migliorare i conti societari, permettendo al club di rafforzare la squadra senza sacrificare la sostenibilità.
La scelta di puntare su Sommer come sostituto si è rivelata vincente: lo svizzero ha garantito affidabilità ed esperienza, confermando la bontà delle decisioni di Marotta e Ausilio. Nel frattempo, la carriera di Onana ha preso una nuova direzione. Dopo stagioni non brillanti al Manchester United, il portiere è stato ceduto al Trabzonspor, segno di un percorso in Inghilterra meno soddisfacente delle attese.
Per l’Inter, la vicenda resta un esempio da manuale di come trasformare un’operazione a costo zero in un affare da record. Per lo United, invece, l'ennesimo flop di anni veramente bui sul mercato.
