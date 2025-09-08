Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali

Dopo una sola stagione in nerazzurro, culminata con la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City, Onana è stato ceduto al Manchester United per 50,2 milioni di euro. E' la cifra che si evince dal bilancio ufficiale dell'Inter.

L’operazione ha generato per l’Inter una plusvalenza straordinaria: al netto dell’attualizzazione del credito di 6,2 milioni, il guadagno è stato di 42,4 milioni. Un risultato economico che ha contribuito in maniera decisiva a migliorare i conti societari, permettendo al club di rafforzare la squadra senza sacrificare la sostenibilità.

La scelta di puntare su Sommer come sostituto si è rivelata vincente: lo svizzero ha garantito affidabilità ed esperienza, confermando la bontà delle decisioni di Marotta e Ausilio. Nel frattempo, la carriera di Onana ha preso una nuova direzione. Dopo stagioni non brillanti al Manchester United, il portiere è stato ceduto al Trabzonspor, segno di un percorso in Inghilterra meno soddisfacente delle attese.