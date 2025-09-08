FC Inter 1908
calciomercato

Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali

Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali - immagine 1
Il trasferimento di André Onana rappresenta uno dei colpi di mercato più significativi degli ultimi anni per l’Inter
Redazione1908

Il trasferimento di André Onana rappresenta uno dei colpi di mercato più significativi degli ultimi anni per l’Inter. Il portiere camerunese, arrivato a parametro zero dall’Ajax, aveva un valore a bilancio di appena 1,5 milioni di euro, cifra legata ai costi accessori.

Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali- immagine 2
Getty Images

Dopo una sola stagione in nerazzurro, culminata con la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City, Onana è stato ceduto al Manchester United per 50,2 milioni di euro. E' la cifra che si evince dal bilancio ufficiale dell'Inter.

Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali- immagine 3
Getty Images

L’operazione ha generato per l’Inter una plusvalenza straordinaria: al netto dell’attualizzazione del credito di 6,2 milioni, il guadagno è stato di 42,4 milioni. Un risultato economico che ha contribuito in maniera decisiva a migliorare i conti societari, permettendo al club di rafforzare la squadra senza sacrificare la sostenibilità.

Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali- immagine 4

La scelta di puntare su Sommer come sostituto si è rivelata vincente: lo svizzero ha garantito affidabilità ed esperienza, confermando la bontà delle decisioni di Marotta e Ausilio. Nel frattempo, la carriera di Onana ha preso una nuova direzione. Dopo stagioni non brillanti al Manchester United, il portiere è stato ceduto al Trabzonspor, segno di un percorso in Inghilterra meno soddisfacente delle attese.

Ma quanto ha incassato l’Inter da Onana? E la plusvalenza? Ecco le cifre ufficiali- immagine 5
Mediaset

Per l’Inter, la vicenda resta un esempio da manuale di come trasformare un’operazione a costo zero in un affare da record. Per lo United, invece, l'ennesimo flop di anni veramente bui sul mercato.

