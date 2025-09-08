La stagione 2025/26 di Yann Sommer potrebbe essere l'ultima con la maglia dell'Inter. Il portiere svizzero, arrivato a Milano nell'estate del 2023, ha sempre offerto un rendimento di primissimo piano, ma a 37 anni compiuti e con un contratto in scadenza a giugno il suo futuro potrebbe regalare nuovi scenari .

La dirigenza nerazzurra, oltretutto, per il momento non ha ancora avanzato alcuna proposta di rinnovo, come scrive il Corriere dello Sport: "Yann Sommer, titolare nel ruolo, ha vissuto un'annata da grande protagonista tra campionato e, in particolare, Champions League. La porta è sempre stata in buone mani. [...] Lo svizzero, che compirà 37 anni a dicembre, è però ora in scadenza di contratto: da viale della Liberazione non arrivano segnali di una possibile trattativa per il rinnovo. Per cui bisognerà iniziare a ragionare anche in ottica futura".