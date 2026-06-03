Come spiega La Gazzetta dello Sport, Il tedescone ha chiuso la passata stagione con 36 presenze in totale, impreziosite da 3 gol e altrettanti assist, ma vedrà il Mondiale da spettatore perché escluso dalla lista di Julian Nagelsmann. Ma non è detto che la sua estate non sia comunque movimentata. Bisseck infatti continua a essere un profilo che interessa, e non poco, al Bayern Monaco. E con i bavaresi in agguato nulla è da escludere. Nella pancia dello stadio Dall’Ara, dopo il Bologna-Inter che ha chiuso lo scorso campionato, un Bisseck quasi accasciato sul tavolo della sala conferenze e con la voglia di pensare soltanto alle vacanze aveva replicato così alle voci di mercato sul suo conto: «A Milano sto bene, sono molto felice. Poi, certo, fa sempre piacere essere accostato a grandi club ma in questo momento penso solo a staccare. Poi vedremo».