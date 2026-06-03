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calciomercato
Inter, occhio a Bisseck: “Continua a essere un profilo che interessa non poco al Bayern”
Il difensore dell'Inter, Yann Bisseck, è entrato nel mirino del Bayern che in estate potrebbe fare un'offerta per riportare in patria il giocatore.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, Il tedescone ha chiuso la passata stagione con 36 presenze in totale, impreziosite da 3 gol e altrettanti assist, ma vedrà il Mondiale da spettatore perché escluso dalla lista di Julian Nagelsmann. Ma non è detto che la sua estate non sia comunque movimentata. Bisseck infatti continua a essere un profilo che interessa, e non poco, al Bayern Monaco. E con i bavaresi in agguato nulla è da escludere. Nella pancia dello stadio Dall’Ara, dopo il Bologna-Inter che ha chiuso lo scorso campionato, un Bisseck quasi accasciato sul tavolo della sala conferenze e con la voglia di pensare soltanto alle vacanze aveva replicato così alle voci di mercato sul suo conto: «A Milano sto bene, sono molto felice. Poi, certo, fa sempre piacere essere accostato a grandi club ma in questo momento penso solo a staccare. Poi vedremo».
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