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Inter, occhio a Bisseck: “Continua a essere un profilo che interessa non poco al Bayern”

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Il difensore dell'Inter è entrato nel mirino del Bayern che in estate potrebbe fare un'offerta per riportare in patria il giocatore
Andrea Della Sala Redattore 

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Il difensore dell'Inter, Yann Bisseck, è entrato nel mirino del Bayern che in estate potrebbe fare un'offerta per riportare in patria il giocatore.

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Come spiega La Gazzetta dello Sport, Il tedescone ha chiuso la passata stagione con 36 presenze in totale, impreziosite da 3 gol e altrettanti assist, ma vedrà il Mondiale da spettatore perché escluso dalla lista di Julian Nagelsmann. Ma non è detto che la sua estate non sia comunque movimentata. Bisseck infatti continua a essere un profilo che interessa, e non poco, al Bayern Monaco. E con i bavaresi in agguato nulla è da escludere. Nella pancia dello stadio Dall’Ara, dopo il Bologna-Inter che ha chiuso lo scorso campionato, un Bisseck quasi accasciato sul tavolo della sala conferenze e con la voglia di pensare soltanto alle vacanze aveva replicato così alle voci di mercato sul suo conto: «A Milano sto bene, sono molto felice. Poi, certo, fa sempre piacere essere accostato a grandi club ma in questo momento penso solo a staccare. Poi vedremo».

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