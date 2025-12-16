Operazione alla caviglia oggi per Denzel Dumfries, fermo da oltre un mese. Anche per Sky Sport i tempi di recupero per l’olandese sono di 2/3 mesi, come anticipato da FCIN1908.it.
calciomercato
Sky svela: “Dumfries, così si è arrivati all’operazione alla caviglia! Ora Inter su questo nome”
Ecco quanto svelato da Sky Sport sull’intervento a cui si è sottoposto l’olandese e non solo: “Dumfries è fermo dal 9 novembre, quando durante la partita con la Lazio è stato sostituito a inizio ripresa dopo aver detto a Chivu di aver sentito "girare la caviglia". Partito per il ritiro della nazionale olandese era rientrato a Milano senza mai giocare: da lì, ha alternato riposo a lavoro in palestra, ma continuando a sentire dolore alla caviglia. Adesso bisogna solo valutare i tempi di recupero, che sicuramente saranno lunghi.
Nel frattempo, l'Inter ha già iniziato a muoversi: interessa il 23enne Moris Valincic, laterale della Dinamo Zagabria, club dal quale l'Inter ha prelevato Sucic in estate”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA