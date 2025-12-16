Ecco quanto svelato da Sky Sport sull’intervento a cui si è sottoposto l’olandese e non solo: “Dumfries è fermo dal 9 novembre, quando durante la partita con la Lazio è stato sostituito a inizio ripresa dopo aver detto a Chivu di aver sentito "girare la caviglia". Partito per il ritiro della nazionale olandese era rientrato a Milano senza mai giocare: da lì, ha alternato riposo a lavoro in palestra, ma continuando a sentire dolore alla caviglia. Adesso bisogna solo valutare i tempi di recupero, che sicuramente saranno lunghi.