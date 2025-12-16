L'Inter ha deciso di intervenire a gennaio ed è pronta a dare nuovi rinforzi a Cristian Chivu per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mediaset – L’Inter pronta a un colpo subito! “C’è un nome in Serie A che piace per gennaio”
calciomercato
Mediaset – L’Inter pronta a un colpo subito! “C’è un nome in Serie A che piace per gennaio”
L'Inter ha deciso di intervenire a gennaio ed è pronta a dare nuovi rinforzi a Chivu per affrontare al meglio la seconda parte di stagione
Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, il club è pronto ad agire soprattutto sulla fascia destra, visto che le condizioni di Denzel Dumfries non danno certezze e che i tempi di recupero, con l'incognita operazione, potrebbero essere più lunghi del previsto. A tal proposito, per rinforzare la corsia in queste ore, come vi abbiamo svelato noi di FCInter1908, sta emergendo il nome di Belghali dell'Hellas Verona.
Secondo Mediaset, quello del classe 2002 è un profilo che piace in Viale della Liberazione. Vedremo se nei prossimi giorni questo apprezzamento potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA