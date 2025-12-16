L'Inter ha deciso di intervenire a gennaio ed è pronta a dare nuovi rinforzi a Chivu per affrontare al meglio la seconda parte di stagione

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, il club è pronto ad agire soprattutto sulla fascia destra, visto che le condizioni di Denzel Dumfries non danno certezze e che i tempi di recupero, con l'incognita operazione, potrebbero essere più lunghi del previsto. A tal proposito, per rinforzare la corsia in queste ore, come vi abbiamo svelato noi di FCInter1908, sta emergendo il nome di Belghali dell'Hellas Verona.