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Dumfries al Real, tutto fatto: “Ma ufficialità non prima del 7 giugno perché…”

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Ormai è praticamente certo: Denzel Dumfries lascerà l'Inter e diventerà presto un nuovo giocatore del Real Madrid, che ha già informato il club
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ormai è praticamente certo: Denzel Dumfries lascerà l'Inter e diventerà presto un nuovo giocatore del Real Madrid, che ha già informato il club nerazzurro di voler pagare la clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. Il Giorno oggi in edicola fa il punto sulle tempistiche:

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Getty Images

"L’addio all’olandese verrà ratificato solo dopo il 7 giugno, quando Florentino Perez dovrebbe vincere le elezioni presidenziali del club blanco e portare José Mourinho in panchina, Ibrahima Konaté e lo stesso Dumfries in campo. Inter e Real sono in contatto per accorciare i tempi rispetto a luglio, quando diventerà effettiva la clausola rescissoria da 20 milioni di euro".

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Screen pagina Instagram ESPN

"Non cambierà la cifra, ma potrebbero mutare formula e tempi del pagamento, che la già citata clausola prevede sia versata in una soluzione unica".

(Fonte: Il Giorno)

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