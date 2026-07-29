Un ultimo tassello, ma solo in ordine cronologico.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nella giornata di ieri, l’Inter ha ufficializzato l’accordo con BBVA, il gruppo bancario spagnolo che è il nuovo sponsor di mancia della prima squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends, e nel ruolo di Front Jersey Partner delle formazioni giovanili maschili e femminili dall’Under 18 in giù.

L’intesa da 8,5 milioni di euro a stagione per tre anni con BBVA rappresenta il contratto di manica più ricco mai sottoscritto da una società di Serie A. Un introito che si aggiungo ai 30 milioni di euro a stagione di Betsson - per un accordo quadriennale in scadenza nel giugno 2028 - e i circa 28 milioni del contratto con Nike, che sarà sponsor tecnico dei nerazzurri almeno fino al 2032.

Calcio & Finanza riepiloga tutte le cifre dei contratti in essere che riguardano il club nerazzurro in termini di sponsorizzazioni e partnership di brand sulla maglia dell’Inter.

Ecco il riepilogo delle cifre incassate dai nerazzurri dagli sponsor che riguardano la maglia dell'Inter:

Betsson Sport (main): 30 milioni di euro

Nike (tecnico): 28 milioni

UPower (retro): 5 milioni

BBVA (manica): 8,5 milioni

TOTALE: 71,5 milioni