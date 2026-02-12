FC Inter 1908
Rientro Dumfries più vicino: “L’Inter spera che abbia la testa sgombra da pensieri d’addio”

Si avvicina il rientro in campo di Denzel Dumfries, ormai fuori dal 9 novembre. L'Inter conta di riabbracciarlo a breve
Marco Macca
Si avvicina il rientro in campo di Denzel Dumfries, ormai fuori dal 9 novembre. L'Inter conta di riabbracciarlo a breve, vista la sua importanza nello scacchiere nerazzurro. Scrive il Corriere dello Sport:

"... A questo punto, la speranza è che Dumfries ritrovi presto anche la migliore condizione, tenuto conto del suo fisico massiccio, e che abbia pure la testa sgombra da altri pensieri, come il Mondiale e, magari, un futuro lontano da Milano".

"A quel punto, potrà davvero tornare ad essere un fattore come l’anno scorso. Ferma restando la fiducia che Luis Henrique si è guadagnato in questi mesi".

(Fonte: Corriere dello Sport)

