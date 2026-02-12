L'Inter è nel suo sangue e, probabilmente, anche nel suo futuro. Aleksandar Stankovic potrebbe presto tornare a Milano, dopo essere cresciuto nella Primavera nerazzurra sotto la gestione Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Stankovic, che stagione col Bruges. Conferme: l’Inter pensa di riportarlo a Milano
calciomercato
Sky – Stankovic, che stagione col Bruges. Conferme: l’Inter pensa di riportarlo a Milano
L'Inter è nel suo sangue e, probabilmente, anche nel suo futuro. Aleksandar Stankovic potrebbe presto tornare a Milano
Come riferisce Sky Sport, infatti, visto anche il rendimento del centrocampista, la dirigenza interista sta pensando seriamente di aggiungerlo alla rosa dalla prossima stagione:
"Come raccontato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, il club lo osserva con interesse e sta pensando di riportarlo a casa già la prossima estate, esercitando appunto questa recompra in caso continuasse con questo tipo di rendimento".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA