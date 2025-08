25 mln era la clausola sul suo contratto. Con quella cifra i club europei potevano sottrarlo all'Inter senza trattare ma dovevano versare la cifra in un'unica soluzione. Denzel Dumfries è stato accostato così a diversi club che potevano essere intenzionati a pagare quella cifra, tra tutti il Barcellona . Ma alla fine nessuno si è fatto avanti e la clausola è andata verso la naturale scadenza, il 31 luglio a mezzanotte. Il giocatore resta quindi all'Inter che ritiene molto più alto il suo valore e quindi più alta la richiesta per eventuali pretendenti pronte a trattare per avere l'olandese.

Calcio e Finanza spiega quanto vale ad oggi nel bilancio del club nerazzurro l'esterno destro e quanto dovrebbe richiedere la società per poter effettuare una plusvalenza. "Dai dati ufficiali a disposizione, il valore netto di Dumfries a bilancio era pari a poco più di 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2024 (quando il contratto era in scadenza a giugno 2025)".

"A fine novembre dello scorso anno è arrivato il rinnovo al 30 giugno 2028 – con l’inserimento della clausola – che ha portato così il valore netto al 30 giugno 2025 a circa 1,8 milioni di euro. Dunque, in caso di cessione in questa sessione di mercato, la plusvalenza per l’Inter sarebbe quasi totale, dal momento in cui il costo del cartellino del calciatore è stato quasi completamente ammortizzato", si legge sul sito economico-sportivo.