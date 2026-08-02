Non è un mistero e non lo è mai stato, Cristian Chivu stravede per Curtis Jones. Per il tecnico nerazzurro il centrocampista inglese è il pezzo del puzzle che manca in mezzo per dare imprevedibilità e qualità diverse che al centrocampo dell'Inter mancano. "Chissà se l'amore di Cristian Chivu per Curtis Jones sia sbocciato definitivamente la sera del 9 dicembre scorso, giorno della sfida di Champions League contro il Liverpool. E, a dire la verità, l'inglese oggi nel mirino dell'Inter non spiccò in maniera particolare con giocate da urlo. Ma era stato semplicemente "l'uomo ovunque" del Liverpool: esterno alto, esterno basso, mediano, centrale, regista part-time, terzino, a mettere ordine davanti alla difesa. Un riassunto di tutto quello che è in grado di costruire, senza però mostrare i lampi che da sempre è capace di accendere", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Nel 3-5-2 dell'Inter, Jones troverebbe collocazione... ovunque. Nasce centrocampista centrale, è abile ad inserirsi nella trequarti avversaria e all'occorrenza potrebbe pure permettere a Calhanoglu in regia di rifiatare. Merito di una duttilità costruita fin da bambino e non solo. Numericamente, Jones andrebbe a prendere il posto del partente Frattesi ma garantirebbe soluzioni profondamente diverse rispetto al ruolo di mezzala abile ad inserirsi. O, meglio, non solo quello (perché pure quello lo fa bene). Nella scorsa stagione l'inglese ha giocato un po' ovunque in mezzo al campo, ma pure più arretrato: terzino. Una soluzione "alla Diouf" che, perché no, Chivu potrebbe riproporre con successo pure con Jones".

"Del resto, da parte del centrocampista del Liverpool la disponibilità al sacrificio è ampia. All'Inter, però, c'è qualcuno convinto pure che Jones possa diventare l'uomo in grado di spaccare l'equilibrio, quel profilo offensivo che l'Inter aveva cercato un'estate fa con Lookman, nel gennaio scorso con Diaby e oggi chissà. Il 10, l'uomo in grado di accendere la fantasia, di piazzarsi alle spalle della ThuLa e cancellare le nubi nelle serate grigie. È nelle sue corde, perché tecnicamente nasceva più offensivo che difensivo e nel tempo si è trasformato mettendosi a disposizione, ma l'attitudine naturale quella resta. Alzarsi dal centro del campo verso l'area avversaria, costruire, inventare e determinare. Ecco spiegato il motivo per cui Cristian Chivu considera Jones l'aggiunta ideale per un centrocampo da urlo. L'uomo ovunque del Liverpool che può diventare dell'Inter".

(Gazzetta dello Sport)