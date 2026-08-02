Fa in effetti gola in Viale della Liberazione quest’idea di mercato: "Roba da Champions" la definisce oggi il Corriere della Sera
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L'amichevole di ieri dell'Inter contro il Manchester City ha lasciato importanti indicazioni: da Aleksandar Stankovic che sarà un punto fermo alla necessità di completare la rosa sul mercato, come dichiarato anche da Cristian Chivu.
Secondo quanto spiega oggi il Corriere della Sera, "si va verso la conferma di Stankovic junior in un reparto che va sfoltito (Frattesi in uscita) prima di dare l’assalto decisivo a Curtis Jones, 25enne interno del Liverpool che piace tantissimo a Cristian Chivu. Capitolo difesa: nelle ultime ore c’è stato un sensibile avvicinamento fra le parti sul fronte Cristian Romero.
Anche qui, però, bisognerà lavorare prima in uscita, a meno che non si decida di cedere Luis Henrique e di dirottare a tutta fascia (con Diouf) Benjamin Pavard. Fa in effetti gola in Viale della Liberazione l’idea di un reparto difensivo con Akanji, Bisseck, Romero, Stones, Bastoni e Carlos Augusto: roba da Champions".
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